特朗普籲保護亞裔族群 紐約市成美國疫情震央

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美國增至46,000多人確診新型肺炎，全國十多個州分先後下達「居家令」限制民眾外出，但特朗普總統表明會盡快恢復國家正常運作，又指疫情擴散錯不在亞裔人，呼籲國民保護美國亞裔族群。

紐約州確診人數突破兩萬，佔了全國超過一半，紐約市平時人來人往的街道變得冷清。市長白思豪形容紐約市是美國疫情的震央，說市內公立醫院的物資只夠用今個星期，如果不及時補給口罩和呼吸機等，可能要看著病人失救。

國民警衛隊到紐約協助應對，將會議中心改建做醫院，預料可接收1,000名病人。衛生部門相信，全國疫情會於今個星期惡化，呼籲民眾留在家中。

新墨西哥、華盛頓州先後下令限制民眾外出，至今全美十多個州相繼發出「居家令」，影響1.4億人，佔全國人口逾四成。

不少品牌宣布暫時關閉分店，大型購物中心仿如「死城」。

國內疫情擴散，但總統特朗普表明會盡快恢復國家正常運作，讓經濟重回正軌，經濟低迷造成的損害可能比疫情更嚴重。

特朗普表示：「人們會非常焦慮和抑鬱，會因此而自殺，當經濟差的時候可能會有人死亡。」

同時一改多日口風，沒有再使用「中國病毒」字眼，又指新型肺炎大流行不是亞裔美國人的錯。

特朗普表示：「全力保護亞裔美國人非常重要，在美國以至全世界。他們很了不起。病毒散播，錯不在他們，他們與我們密切合作抗疫，我們將一同得勝，這很重要。」

被問及為何突然關注在美國的亞裔人士，特朗普說，他們可能曾遭受不禮貌言語對待，他不願看見事情發生。

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