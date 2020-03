特朗普籲保護亞裔族群 紐約市成美國疫情震央

【有線新聞】

美國增至46,000多人確診新型肺炎,全國十多個州分先後下達「居家令」限制民眾外出,但特朗普總統表明會盡快恢復國家正常運作,又指疫情擴散錯不在亞裔人,呼籲國民保護美國亞裔族群。

紐約州確診人數突破兩萬,佔了全國超過一半,紐約市平時人來人往的街道變得冷清。市長白思豪形容紐約市是美國疫情的震央,說市內公立醫院的物資只夠用今個星期,如果不及時補給口罩和呼吸機等,可能要看著病人失救。

國民警衛隊到紐約協助應對,將會議中心改建做醫院,預料可接收1,000名病人。衛生部門相信,全國疫情會於今個星期惡化,呼籲民眾留在家中。

新墨西哥、華盛頓州先後下令限制民眾外出,至今全美十多個州相繼發出「居家令」,影響1.4億人,佔全國人口逾四成。

不少品牌宣布暫時關閉分店,大型購物中心仿如「死城」。

國內疫情擴散,但總統特朗普表明會盡快恢復國家正常運作,讓經濟重回正軌,經濟低迷造成的損害可能比疫情更嚴重。

特朗普表示:「人們會非常焦慮和抑鬱,會因此而自殺,當經濟差的時候可能會有人死亡。」

同時一改多日口風,沒有再使用「中國病毒」字眼,又指新型肺炎大流行不是亞裔美國人的錯。

特朗普表示:「全力保護亞裔美國人非常重要,在美國以至全世界。他們很了不起。病毒散播,錯不在他們,他們與我們密切合作抗疫,我們將一同得勝,這很重要。」

被問及為何突然關注在美國的亞裔人士,特朗普說,他們可能曾遭受不禮貌言語對待,他不願看見事情發生。

