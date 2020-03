特朗普望全國能在復活節解封重開

【KTSF】

新型肺炎疫情在美國持續擴散下,特朗普總統週二表示,希望全國能在復活節解封重開,並希望能修訂社交距離的指引,讓一些工人可以重投工作崗位。

在眾多公共衛生局官員要求當局對公眾活動實施更嚴格的限制下,特朗普週二卻唱反調,稱他正在研究放寬某些社交指引,他說這些指引令大量工人受影響、公校須關閉,並令經濟急劇放慢。

特朗普週二出席Fox News新聞台舉行的公眾討論會中說:「我希望國家能重開,目標是在復活節。」今年的復活節在4月12日,亦即兩週後。

特朗普在會上說,美國有數以萬計人死於季節性流感,或汽車意外,但「我們沒有把國家封鎖」。

特朗普稱,他們時刻都在進行評估,看看是否需要更多時間,但國家必須重開,大家要復工。

不過衛生官員表示,除非民眾能繼續減低社交活動,否則感染個案只會不斷上升,雖然美國目前的疫情只集中在某些州,例如紐約州,但專家表示,新型冠狀病毒傳染力極高,必定會擴散開來。

美國自爆發疫情以來,週一錄得最多死亡個案,目前累計609人死亡,紐約州州長Andrew Cuomo表示,該州的醫院快將負荷不了急增的病人。

