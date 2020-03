【有線新聞】

日本首相安倍晉三和國際奧委會主席達成共識,押後東京奧運到明年舉行,是奧運史上首次,週四展開的聖火傳遞也會取消。

安倍晉三晚上與國際奧委會主席巴赫通電話約45分鐘,向對方提出押後奧運。

安倍表示:「我們詢問國際奧委會,會否考慮押後東京奧運約一年,巴赫說他100%樂意這樣做。我們考慮到當前的情況,新型冠狀病毒蔓延,基於這樣我們認為今年難以舉辦奧運。」

安倍指因應現時日本情況,希望確保運動員能在最好狀態和安全環境下參與比賽,會與國際奧委會緊密合作,達致明年舉行奧運的目標。

他又稱,得到對方確定東京奧運不會取消。國際奧委會發表聲明,稱主席巴赫與安倍達成共識,押後東京奧運到明年,但不遲於夏季舉行,美國、新西蘭和瑞士等奧委會早前已表明支持押後。

隨著東京奧運延期,原定週四在福島縣展開的聖火傳遞也宣布取消,聖火會留在日本。

今次是奧運會124年來首次押後舉行,國際奧委會指即使比賽在明年舉行,仍然會稱為「2020東京奧運」。