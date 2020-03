【KTSF】

南灣Santa Clara縣週一通報再多3人死於新型肺炎,累計死亡人數增至13人,確診個案就增至321宗。

確診個案當中,目前有116人在醫院治療,91宗屬於社區傳播,28宗和外遊有關。

死亡個案中,8名患者本身有其他疾病,另外5人沒有其他疾病。

兩名死者年齡介乎71至80歲,4人年齡介乎61歲至70歲,兩人年齡介乎51至60歲,一人年齡介乎41至50歲。

另外,Santa Clara縣警局週一宣布,有3名縣警確診新型肺炎,兩人在週日確診,一人在週一確診,其中兩人在羈留局工作,另一人在巡邏局工作。

當局稱,兩名縣警正居家隔離,另一人需要入院,情況穩定。

