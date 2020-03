受疫情重創小商業如何申請紓困金及緊急貸款（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

疫情重創灣區的小商業,一個專門幫助亞裔小商業的非牟利機構,現正提供免費服務,為受疫情影響生意的小商業申請聯邦、加州或是地方的紓困金或是緊急貸款,有哪些可以申請?又該去哪裡求助?

一向繁忙的日落區19街,現在顯得空空蕩蕩,過去人潮擁擠的Stonestown購物商場,也緊閉大門,只留下基本業務。

受到疫情影響,加州的居家抗疫令不知何時才能結束,非必要業務的店鋪全都關閉,必要業務如餐館外賣和雜貨超商等,有不少也都是在苦撐經營,其實包括各城市、加州以及聯邦目前都有相關的紓困計畫,幫受疫情影響的小商業度過難關,形式包括不需償還的救助金,或是低利率的緊急貸款等。

專門幫助亞裔小商業的亞裔社Asian Inc,目前正提供免費服務,協助華裔社區的商家申請。

Asian Inc.加州小商業技術援助計劃黃文傑(Porter Wong)說:「聯邦政府也好、市政府也好,州政府也好,都是要證明就是說,因為這次COVID-19的關係,他們業務受到影響,受到打擊,營業額會比以前少25%、20%或25%以上,那看是那一個項目是怎麼樣,大概是這個範圍,(那可不可以重複申請?譬如說市府也申請、州府也申請、聯邦也申請?)可以,因為3個項目都不一樣。」

黃文傑表示,亞裔社的服務電話近日天天爆滿,情況比過去SARS疫情或金融海嘯情況還遭。

至於實際紓困計畫方面,亞裔社舉例,以舊金山市來說,市府設置了一個新冠病毒小商業恢復基金,受疫情影響的商家馬上就能申請,最高達一萬美元的紓困金,可以用在支付租金和支付員工薪水,而且不用償還。

申請資格方面,首先是僱用1至5名員工的小商業、因疫情損失25%以上營業額、總收入低於250萬、在舊金山市合法經營。

其次在加州方面,加州有一項Jump Start貸款計畫,提供小商業初始和擴充,有微型貸款、技術援助,以及財務規劃訓練等。

這次受疫情影響,小商家可以透過此一貸款計畫,取得500元到一萬元短期貸款。

資格規定方面,灣區九個縣的小商家都可以申請,業主的收入在53,000元或以下,在加州境內使用,金額由500元至10,000元,為期5年。

至於聯邦政府方面,聯邦小商業局SBA旗下的經濟損害災難貸款計畫專門撥出預算,提供受疫情影響小商家的低利貸款,而且手續已經大幅簡化。

黃文傑說:「SBA貸款以前要經過銀行,就多過一個中間人,那現在你直接到聯邦政府那邊去申請,就快很多了。」

加州便是受惠的州份之一,最高貸款金額可達200萬元,用來應付因疫情造成的暫時性營業損失。

黃文傑說:「因為他們是屬於緊急貸款,他們以前比較多規定,他們都免除了,所以你現在申請,他們都很快就會批下來,當然你要是一個正當的商業,然後你商業是合法進行的,然後個人,比方說你是一個Uber司機,你是個人做生意,也可以申請。」

有需要的小商業主,可以致電亞裔社Asain Inc.查詢,電話號碼:(415) 928-5910,也可以直接找項目負責人黃文傑,電話:(650) 416-1638,服務完全免費。

至於個人的部分,因為薪資受入受到影響,可以致電211 Unted Way取得相關的免費服務。

