受疫情重創小商業如何申請紓困金及緊急貸款（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

疫情重創灣區的小商業，一個專門幫助亞裔小商業的非牟利機構，現正提供免費服務，為受疫情影響生意的小商業申請聯邦、加州或是地方的紓困金或是緊急貸款，有哪些可以申請？又該去哪裡求助？

一向繁忙的日落區19街，現在顯得空空蕩蕩，過去人潮擁擠的Stonestown購物商場，也緊閉大門，只留下基本業務。

受到疫情影響，加州的居家抗疫令不知何時才能結束，非必要業務的店鋪全都關閉，必要業務如餐館外賣和雜貨超商等，有不少也都是在苦撐經營，其實包括各城市、加州以及聯邦目前都有相關的紓困計畫，幫受疫情影響的小商業度過難關，形式包括不需償還的救助金，或是低利率的緊急貸款等。

專門幫助亞裔小商業的亞裔社Asian Inc，目前正提供免費服務，協助華裔社區的商家申請。

Asian Inc.加州小商業技術援助計劃黃文傑（Porter Wong）說：「聯邦政府也好、市政府也好，州政府也好，都是要證明就是說，因為這次COVID-19的關係，他們業務受到影響，受到打擊，營業額會比以前少25%、20%或25%以上，那看是那一個項目是怎麼樣，大概是這個範圍，（那可不可以重複申請？譬如說市府也申請、州府也申請、聯邦也申請？）可以，因為3個項目都不一樣。」

黃文傑表示，亞裔社的服務電話近日天天爆滿，情況比過去SARS疫情或金融海嘯情況還遭。

至於實際紓困計畫方面，亞裔社舉例，以舊金山市來說，市府設置了一個新冠病毒小商業恢復基金，受疫情影響的商家馬上就能申請，最高達一萬美元的紓困金，可以用在支付租金和支付員工薪水，而且不用償還。

申請資格方面，首先是僱用1至5名員工的小商業、因疫情損失25%以上營業額、總收入低於250萬、在舊金山市合法經營。

其次在加州方面，加州有一項Jump Start貸款計畫，提供小商業初始和擴充，有微型貸款、技術援助，以及財務規劃訓練等。

這次受疫情影響，小商家可以透過此一貸款計畫，取得500元到一萬元短期貸款。

資格規定方面，灣區九個縣的小商家都可以申請，業主的收入在53,000元或以下，在加州境內使用，金額由500元至10,000元，為期5年。

至於聯邦政府方面，聯邦小商業局SBA旗下的經濟損害災難貸款計畫專門撥出預算，提供受疫情影響小商家的低利貸款，而且手續已經大幅簡化。

黃文傑說：「SBA貸款以前要經過銀行，就多過一個中間人，那現在你直接到聯邦政府那邊去申請，就快很多了。」

加州便是受惠的州份之一，最高貸款金額可達200萬元，用來應付因疫情造成的暫時性營業損失。

黃文傑說：「因為他們是屬於緊急貸款，他們以前比較多規定，他們都免除了，所以你現在申請，他們都很快就會批下來，當然你要是一個正當的商業，然後你商業是合法進行的，然後個人，比方說你是一個Uber司機，你是個人做生意，也可以申請。」

有需要的小商業主，可以致電亞裔社Asain Inc.查詢，電話號碼：(415) 928-5910，也可以直接找項目負責人黃文傑，電話：(650) 416-1638，服務完全免費。

至於個人的部分，因為薪資受入受到影響，可以致電211 Unted Way取得相關的免費服務。

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