矽谷社區組織徵義工 向有需要家庭派發食物（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

疫情令很多人突然失去工作和收入，導致吃飯問題都面臨困難，南灣矽谷派發食物的社區組織現在急需義工，協助他們分發食物給有需要的家庭。

為了應對新冠肺炎疫情，幫助有需要的家庭，南灣聖荷西市府上星期設立了Silicon Valley Strong計劃，希望市府、社區組織和志願者共同合作，協助需要幫助的弱勢群體。

聖荷西市長Sam Liccardo說：「我們激動得難以置信，得到大量來自社區的支持，自從我們設立了”矽谷強大”網站，超過1,300人已表示準備好了，加入非牟利組織做義工，例如Second Harvest。」

聖荷西第8區市議員Sylvia Arenas說：「真得很友善，能自願幫助他人，這就是我們今天在這裡做的，與Second Harvest食物庫一起。」

加州州長紐森日前也已下令派遣加州國民警衛隊協助州內的食物庫，分派食物給有需要的家庭，Second Harvest食物庫在剛過去的週末，將食物派發給了160個家庭。

Second Harvest矽谷食物庫行政主任Leslie Bacho說：「一個食物聯繫熱線，提供給求助的人，我們接到的電話是4倍要求協助，以前從來沒有要求過的人，現在發現自己也失業了。」

聖荷西第3區市議員Raul Paralez說：「你們可以支援，出錢出力，所有有能力的人，例如仍感覺健康的人，想幫助社區和鄰居的人。」

矽谷已有至少11家公司，包括Cisco、Adobe、Western Digital，以及Zoom等，分別向Silicon Valley Strong計劃合共捐款1,200萬元，而為了降低新冠病毒傳播風險，以往領取食物的人，可以自己在貨架上挑選，現在則改為只能領取提前裝好的食物包，這也是為甚麼食物庫急需義工的原因．

需要食物的個人或家庭，如果不能自行前往領取，可先致電211，或者Second Harvest食物庫熱線然後留言，之後他們會派人將食物送上門。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。