矽谷社區組織徵義工 向有需要家庭派發食物（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

疫情令很多人突然失去工作和收入,導致吃飯問題都面臨困難,南灣矽谷派發食物的社區組織現在急需義工,協助他們分發食物給有需要的家庭。

為了應對新冠肺炎疫情,幫助有需要的家庭,南灣聖荷西市府上星期設立了Silicon Valley Strong計劃,希望市府、社區組織和志願者共同合作,協助需要幫助的弱勢群體。

聖荷西市長Sam Liccardo說:「我們激動得難以置信,得到大量來自社區的支持,自從我們設立了”矽谷強大”網站,超過1,300人已表示準備好了,加入非牟利組織做義工,例如Second Harvest。」

聖荷西第8區市議員Sylvia Arenas說:「真得很友善,能自願幫助他人,這就是我們今天在這裡做的,與Second Harvest食物庫一起。」

加州州長紐森日前也已下令派遣加州國民警衛隊協助州內的食物庫,分派食物給有需要的家庭,Second Harvest食物庫在剛過去的週末,將食物派發給了160個家庭。

Second Harvest矽谷食物庫行政主任Leslie Bacho說:「一個食物聯繫熱線,提供給求助的人,我們接到的電話是4倍要求協助,以前從來沒有要求過的人,現在發現自己也失業了。」

聖荷西第3區市議員Raul Paralez說:「你們可以支援,出錢出力,所有有能力的人,例如仍感覺健康的人,想幫助社區和鄰居的人。」

矽谷已有至少11家公司,包括Cisco、Adobe、Western Digital,以及Zoom等,分別向Silicon Valley Strong計劃合共捐款1,200萬元,而為了降低新冠病毒傳播風險,以往領取食物的人,可以自己在貨架上挑選,現在則改為只能領取提前裝好的食物包,這也是為甚麼食物庫急需義工的原因.

需要食物的個人或家庭,如果不能自行前往領取,可先致電211,或者Second Harvest食物庫熱線然後留言,之後他們會派人將食物送上門。

