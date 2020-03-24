舊金山確診病例續增 最差情況尚未來臨

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的累計感染在過去的週末破百，而週一就再新增23宗確診，共有131宗案例，市長布里德（London Breed）週一進一步公開市府協助散房戶及露宿者的隔離方案，並嚴辭批評在居家隔離期間，仍然外出玩樂的市民。

為了示範人與人之間需要保持距離，舊金山市府週一舉行兩場網上直播的記者會。

市長布里德表示，過去的週末，她見到有人無視居家隔離令，與朋友聚會，在海灘及公園裡聚集，如果情況一直持續，市府不排除會海灘及公園關閉。

布里德說：「你們正在危害生命，破壞公眾的健康，這已經不是會不會有更多人受感染的問題，而是一定會，如果確診的是你的外婆，你的叔叔，然後在他們生病時，我們沒有床位治療他們，我在請求公眾合作及支持，原因是這是生死存亡的問題。」

布里德指出，為了補足醫療系統的不足，市府在過去週末增聘了82名護士，而州府及Facebook就向舊金山的前線醫護人員分別送出100萬個，以及十萬個口罩與40萬對手套。

市參事司嘉怡亦得到私人公司Flexport的協助，向市府捐出6萬個口罩、34,000對手套等醫療物資，而專為援助市內商戶及打工仔而設的Give2SF援助基金，已經得到超過500萬的捐款。

司嘉怡說：「我希望呼籲有物資的大家，而又有能力即時製造這些醫療用品的人，要認真考慮，幫忙製作物資，並向州府及本地政府伸出援手。」

舊金山週一新增23宗確診個案，包括兩名Laguna Honda醫院的病人，在18天內，確診人數由兩宗增加到131宗，衛生局預計最差的情況尚未來臨。

舊金山衛生局局長Grant Colfax醫生說：「我很遺憾要講，最差的情況尚未來臨，每個出現確診個案的社區，感染且要住院的人數大幅上升，我們預計舊金山即將出現這種情況，可能一至兩星期內，或者更短時間。」

對於市內一些散房戶、無家可歸者及住在療養院的病人，他們沒有一個合適的地方居家隔離，市府表示，有31間酒店願意向市府出租單位，大約提供8,000個房間，根據衛生局的估算，舊金山可能需要4,450間這些房間。

市府人力資源部指，到週一為止，已租用了60個房間，當中只有15間有人入住，另外有310間通過市府的審查，週二起可以供有需要的人自我隔離。

而Mosone會議中心北翼，在未來一至兩天將會轉變成另一個地方，讓露宿者隔離。

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