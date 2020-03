舊金山確診病例續增 最差情況尚未來臨

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的累計感染在過去的週末破百,而週一就再新增23宗確診,共有131宗案例,市長布里德(London Breed)週一進一步公開市府協助散房戶及露宿者的隔離方案,並嚴辭批評在居家隔離期間,仍然外出玩樂的市民。

為了示範人與人之間需要保持距離,舊金山市府週一舉行兩場網上直播的記者會。

市長布里德表示,過去的週末,她見到有人無視居家隔離令,與朋友聚會,在海灘及公園裡聚集,如果情況一直持續,市府不排除會海灘及公園關閉。

布里德說:「你們正在危害生命,破壞公眾的健康,這已經不是會不會有更多人受感染的問題,而是一定會,如果確診的是你的外婆,你的叔叔,然後在他們生病時,我們沒有床位治療他們,我在請求公眾合作及支持,原因是這是生死存亡的問題。」

布里德指出,為了補足醫療系統的不足,市府在過去週末增聘了82名護士,而州府及Facebook就向舊金山的前線醫護人員分別送出100萬個,以及十萬個口罩與40萬對手套。

市參事司嘉怡亦得到私人公司Flexport的協助,向市府捐出6萬個口罩、34,000對手套等醫療物資,而專為援助市內商戶及打工仔而設的Give2SF援助基金,已經得到超過500萬的捐款。

司嘉怡說:「我希望呼籲有物資的大家,而又有能力即時製造這些醫療用品的人,要認真考慮,幫忙製作物資,並向州府及本地政府伸出援手。」

舊金山週一新增23宗確診個案,包括兩名Laguna Honda醫院的病人,在18天內,確診人數由兩宗增加到131宗,衛生局預計最差的情況尚未來臨。

舊金山衛生局局長Grant Colfax醫生說:「我很遺憾要講,最差的情況尚未來臨,每個出現確診個案的社區,感染且要住院的人數大幅上升,我們預計舊金山即將出現這種情況,可能一至兩星期內,或者更短時間。」

對於市內一些散房戶、無家可歸者及住在療養院的病人,他們沒有一個合適的地方居家隔離,市府表示,有31間酒店願意向市府出租單位,大約提供8,000個房間,根據衛生局的估算,舊金山可能需要4,450間這些房間。

市府人力資源部指,到週一為止,已租用了60個房間,當中只有15間有人入住,另外有310間通過市府的審查,週二起可以供有需要的人自我隔離。

而Mosone會議中心北翼,在未來一至兩天將會轉變成另一個地方,讓露宿者隔離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。