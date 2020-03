灣區累計15死 San Mateo有第二人死於新型肺炎

【KTSF 陳嘉琪報道】

過去一個週末,灣區的確診個案大幅增加,東灣Alameda縣的案例在過去一星期激增四倍,週一更出現首宗死亡個案,San Mateo縣亦出現第二宗死亡個案,死者是Burlingame市Atria長者中心的住客,灣區的累計死亡個案上升至15宗。

東灣Alameda縣衛生局公布,該縣的首名死者是一名長者,他有其他疾病紀錄,死者確診前並沒有外遊紀錄,亦未曾與確診者接觸,相信是屬於社區感染個案。

而Alameda縣的確診數字在過去的週末激增一倍達到100宗,縣衛生局宣布,週一再增加22宗確診,其中10宗在柏克萊市,累計感染達122宗。

局方指,這證明了Alameda縣內出現大規模的社區感染,大部分的確診者都只有輕微的病徵,年過60或有長期病患的人士,更容易出現嚴重的呼吸感染,甚或是出現死亡的情況,促請市民嚴格遵守居家抗疫令。

東灣Contra Costa縣新增十個案例,累計是71宗。

中半島San Mateo縣週一新增42宗確診及一宗死亡個案,累計感染達142宗,有報道指,新增死者是88歲男性,住在Burlingame市Atria長者中心,是上星期在中心內集體感染的5名長者之一。

死者家人證實事件,不過San Mateo縣府仍未對外公布。

南灣Santa Clara縣的確診患者有302宗,死亡人數增加到10人,繼續是灣區之冠,Santa Clara縣監獄一名31歲囚犯確診,親友透露,該名囚犯於上星期五被捕前曾到訪歐洲,而一名獄警及一名聖荷西警員曾經與他接觸過。

Milpitas兩名消防員確診,其中一人的伴侶亦受感染,Milpitas消防局表示,感染的源頭仍然未明,3名確診者正自我隔離當中,不需要住院。

最先確診的消防員在值勤時,曾經接觸過另外5名消防員,其中包括第二名確診消防員,另外3名消防員現時都出現病徵,但仍未確診。

北灣Napa縣週日出現首兩宗確診個案,兩名患者都自我隔離中,不需要住院。

