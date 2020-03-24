灣區累計15死 San Mateo有第二人死於新型肺炎

【KTSF 陳嘉琪報道】

過去一個週末，灣區的確診個案大幅增加，東灣Alameda縣的案例在過去一星期激增四倍，週一更出現首宗死亡個案，San Mateo縣亦出現第二宗死亡個案，死者是Burlingame市Atria長者中心的住客，灣區的累計死亡個案上升至15宗。

東灣Alameda縣衛生局公布，該縣的首名死者是一名長者，他有其他疾病紀錄，死者確診前並沒有外遊紀錄，亦未曾與確診者接觸，相信是屬於社區感染個案。

而Alameda縣的確診數字在過去的週末激增一倍達到100宗，縣衛生局宣布，週一再增加22宗確診，其中10宗在柏克萊市，累計感染達122宗。

局方指，這證明了Alameda縣內出現大規模的社區感染，大部分的確診者都只有輕微的病徵，年過60或有長期病患的人士，更容易出現嚴重的呼吸感染，甚或是出現死亡的情況，促請市民嚴格遵守居家抗疫令。

東灣Contra Costa縣新增十個案例，累計是71宗。

中半島San Mateo縣週一新增42宗確診及一宗死亡個案，累計感染達142宗，有報道指，新增死者是88歲男性，住在Burlingame市Atria長者中心，是上星期在中心內集體感染的5名長者之一。

死者家人證實事件，不過San Mateo縣府仍未對外公布。

南灣Santa Clara縣的確診患者有302宗，死亡人數增加到10人，繼續是灣區之冠，Santa Clara縣監獄一名31歲囚犯確診，親友透露，該名囚犯於上星期五被捕前曾到訪歐洲，而一名獄警及一名聖荷西警員曾經與他接觸過。

Milpitas兩名消防員確診，其中一人的伴侶亦受感染，Milpitas消防局表示，感染的源頭仍然未明，3名確診者正自我隔離當中，不需要住院。

最先確診的消防員在值勤時，曾經接觸過另外5名消防員，其中包括第二名確診消防員，另外3名消防員現時都出現病徵，但仍未確診。

北灣Napa縣週日出現首兩宗確診個案，兩名患者都自我隔離中，不需要住院。

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