美國確診個案突破5萬 紐約疫情料快到高峰

【KTSF 江良慧報導】

目前全國有超過51,000人確診新型肺炎,當中至少674人死亡,美國的確診個案中,有超過一半來自紐約州,另外,新澤西州單日有17人死亡,是該州所錄得單日最高的死亡數字。

紐約州有超過25,000宗確診個案,接近全球總確診個案7%,紐約州州長Andrew Cuomo週二在記者會上表示,紐約州的個案,幾乎每3天就增加一倍,早前有官員預計,當地病例的高峰會在5月初到達,但按照目前情況,預計會在未來兩三個星期就達到高峰,會對當地醫療系統帶來更大壓力。

Cuomo說:「記著,我們有53,000張床,我們需要14萬張,就算增加百分百,也只有大概10萬張,但是卻需要14萬。。」

Cuomo又炮轟聯邦政府的應變不足以應付問題。

Cuomo說:「你想憑送出400個呼吸器得到讚賞?我們要400個呼吸器做什麼?當我們需要的是3萬個呼吸器,你完全漏了問題的有多大,問題有多大就有多嚴重。」

Cuomo要求聯邦政府把聯邦庫存的呼吸機立即送到紐約州應急,他說在紐約疫情見頂後,這些醫療器材可以被調派到其他州分使用,因為今天的紐約,就是其他州的未來的寫照。

Cuomo說:「我們現在的情況,就是你們在三個星期或四;五或六個星期後的情況,我們是你們的未來。」

目前全美有至少17各州26個縣和10個城市向居民發出就地掩護,居家抗疫命令,有至少1.75億人受禁足措施影響。

