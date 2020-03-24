路州教會違令辦千人禮拜 信神可治病（視頻）

March 24, 2020 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 蔡璐陽報導】

在剛剛過去的星期天，路易斯安那州的一個教堂不顧當地的居家抗疫令，舉辦了有超過1,800人參加的禮拜活動，當中有近30人為疫情捐血。

該教會的信眾主要居住在Baton Rouge區域，教堂派出26輛巴士，接送信眾參加週日的禮拜，而在禮拜活動中，信眾們不僅互相緊密接觸，並且沒有佩戴口罩和手套，該教堂的牧師Tony Spell表示，Tabernacle教會相信，耶穌的手可以治愈疾病。

Spell牧師說：「這是我們的指示，他們將手放在患者身上，患者就會痊癒。」

Spell牧師表示，如果在教會中有人生病，他會借助神的力量，將他們治愈。

Spell牧師說：「我會將我的手放在他們身上，為他們祈禱，依靠神來治愈其身體。」

路易斯安那州州長針對此事件表示，希望所有神職人員能夠遵守居家抗疫令。

州長John Bel Edwards說：「我敦促所有宗教領袖遵守指令，不要舉行非必要集會，使新冠病毒傳播。」

雖然州長已經下了命令，但是Spell牧師表示，他不會停止週日崇拜活動。

Spell牧師說：「在大流行病到不了之處，在執法人員到不了之地，神能到哪裡改變人的生活。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet

Related Articles