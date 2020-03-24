路州教會違令辦千人禮拜 信神可治病（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

在剛剛過去的星期天，路易斯安那州的一個教堂不顧當地的居家抗疫令，舉辦了有超過1,800人參加的禮拜活動，當中有近30人為疫情捐血。

該教會的信眾主要居住在Baton Rouge區域，教堂派出26輛巴士，接送信眾參加週日的禮拜，而在禮拜活動中，信眾們不僅互相緊密接觸，並且沒有佩戴口罩和手套，該教堂的牧師Tony Spell表示，Tabernacle教會相信，耶穌的手可以治愈疾病。

Spell牧師說：「這是我們的指示，他們將手放在患者身上，患者就會痊癒。」

Spell牧師表示，如果在教會中有人生病，他會借助神的力量，將他們治愈。

Spell牧師說：「我會將我的手放在他們身上，為他們祈禱，依靠神來治愈其身體。」

路易斯安那州州長針對此事件表示，希望所有神職人員能夠遵守居家抗疫令。

州長John Bel Edwards說：「我敦促所有宗教領袖遵守指令，不要舉行非必要集會，使新冠病毒傳播。」

雖然州長已經下了命令，但是Spell牧師表示，他不會停止週日崇拜活動。

Spell牧師說：「在大流行病到不了之處，在執法人員到不了之地，神能到哪裡改變人的生活。」

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