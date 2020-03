路州教會違令辦千人禮拜 信神可治病（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

在剛剛過去的星期天,路易斯安那州的一個教堂不顧當地的居家抗疫令,舉辦了有超過1,800人參加的禮拜活動,當中有近30人為疫情捐血。

該教會的信眾主要居住在Baton Rouge區域,教堂派出26輛巴士,接送信眾參加週日的禮拜,而在禮拜活動中,信眾們不僅互相緊密接觸,並且沒有佩戴口罩和手套,該教堂的牧師Tony Spell表示,Tabernacle教會相信,耶穌的手可以治愈疾病。

Spell牧師說:「這是我們的指示,他們將手放在患者身上,患者就會痊癒。」

Spell牧師表示,如果在教會中有人生病,他會借助神的力量,將他們治愈。

Spell牧師說:「我會將我的手放在他們身上,為他們祈禱,依靠神來治愈其身體。」

路易斯安那州州長針對此事件表示,希望所有神職人員能夠遵守居家抗疫令。

州長John Bel Edwards說:「我敦促所有宗教領袖遵守指令,不要舉行非必要集會,使新冠病毒傳播。」

雖然州長已經下了命令,但是Spell牧師表示,他不會停止週日崇拜活動。

Spell牧師說:「在大流行病到不了之處,在執法人員到不了之地,神能到哪裡改變人的生活。」

