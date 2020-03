【KTSF】

洛杉磯縣公共衛生局週二宣布,縣內新增3宗死亡個案,128宗新增確診個案,死者中,一人年齡是18歲以下。

該名死者居住在Lancaster市,而另外兩名死者年齡介乎50至70歲,其中一人是長期病患,一人居住在West Adams,另一人仍在調查中。

衛生局指,洛杉磯縣累計662宗確診個案,共11人死亡,119人要入院治療,病者所在地遍布整個縣,因此沒有哪一個地區較為安全。

