意大利西班牙確診數字回穩 難言疫情已好轉

【有線新聞】

意大利確診和死亡人數連續兩日減少，西班牙確診數字亦回穩，但兩國都說不會太早斷定疫情好轉。

95歲確診新型肺炎的克拉拉婆婆，留院兩個多星期後，在剛過去的週六康復出院，醫護人員向她送上祝福。

婆婆住在意大利疫情最嚴重的北部地區，是全國最年長的女康復者。

當地新增個案連續兩天減少，週一新增4,800宗確診，比前一天少約700宗，新增602人死亡，是近4日以來最少，但衛生部門提醒不能掉以輕心，要繼續密切監察疫情趨勢，形容開始看到曙光，但未到時候宣布戰勝。

傳來好消息的還有西班牙，首都馬德里一間臨時醫院，醫護人員為出院的人拍手歡呼。

衛生部門表示，新增確診數字轉趨穩定，週一再多4,500多人染病，與前一日相若，至於過去數天入住深切治療部的嚴重病人比例，由一成五微跌至一成三。

但當局根據病毒潛伏期和全國封鎖令落實時間，推斷當地疫情最快週三出現高峰，暫時不敢太樂觀。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。