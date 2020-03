意大利西班牙確診數字回穩 難言疫情已好轉

【有線新聞】

意大利確診和死亡人數連續兩日減少,西班牙確診數字亦回穩,但兩國都說不會太早斷定疫情好轉。

95歲確診新型肺炎的克拉拉婆婆,留院兩個多星期後,在剛過去的週六康復出院,醫護人員向她送上祝福。

婆婆住在意大利疫情最嚴重的北部地區,是全國最年長的女康復者。

當地新增個案連續兩天減少,週一新增4,800宗確診,比前一天少約700宗,新增602人死亡,是近4日以來最少,但衛生部門提醒不能掉以輕心,要繼續密切監察疫情趨勢,形容開始看到曙光,但未到時候宣布戰勝。

傳來好消息的還有西班牙,首都馬德里一間臨時醫院,醫護人員為出院的人拍手歡呼。

衛生部門表示,新增確診數字轉趨穩定,週一再多4,500多人染病,與前一日相若,至於過去數天入住深切治療部的嚴重病人比例,由一成五微跌至一成三。

但當局根據病毒潛伏期和全國封鎖令落實時間,推斷當地疫情最快週三出現高峰,暫時不敢太樂觀。

