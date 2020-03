【KTSF】

中半島南舊金山有三房可負擔單位放售,現正接受民眾申請。

公寓位於Gellert Blvd 2200號,臨近Westborough購物廣場,有三個睡房和兩浴室,面積有1,200平方尺,售價為564,581元,HOA物業管理費每月445.64元,附帶兩車位。

申請人年收入限制方面,三人家庭不得超過116,080元,四人家庭不得超過128,960元。

另外,買家需向市府支付1,500元項目手續費。

申請截止日期為4月13日,詳情請瀏覽:https://www.dropbox.com/sh/ebwug7dc3enzjp0/AAB9p68SR34JnDH7MpLTERoea?dl=0+Pro

