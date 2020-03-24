搵屋住專題：Fremont市19個新可負擔單位放售（視頻）

【KTSF 劉瑩報導】

東灣Fremont新近推出一個可負擔房屋發展項目，提供19個兩至四房間單位，這個項目有什麼優勢呢？

Fremont市社區發展局房屋經理Lucia Hughes說：「這個可負擔置業項目是叫做Central Commons，是Habitat for Humanity的置業項目，地址是4369 Central Ave，聽名字是Central Ave，也就是在Fremont市中心，就是在消防局隔壁，那個地方非常方便，有巴士站、有超市，也有幾間學校，治安也非常好。」

項目提供兩至四房單位供民眾選擇，售價根據家庭收入及所購置戶型有所不同，最低334,101元，最高535,801元。

Hughes說：「最主要這19個單位購買房屋，120%收入家庭都可以申請。」

申請家庭年收入限制方面，2人家庭不得超過107,250元，3人家庭不得超過120,650元，4人家庭不得超過134,050元。

感興趣的民眾如何申請？

Fremont市社區發展局房屋協調員Lynn Chen說：「可以上我們的網站，填寫表格寄送給Habitat for Humanity。」

申請截止日期為4月15日

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