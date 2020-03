搵屋住專題：Fremont市19個新可負擔單位放售（視頻）

【KTSF 劉瑩報導】

東灣Fremont新近推出一個可負擔房屋發展項目,提供19個兩至四房間單位,這個項目有什麼優勢呢?

Fremont市社區發展局房屋經理Lucia Hughes說:「這個可負擔置業項目是叫做Central Commons,是Habitat for Humanity的置業項目,地址是4369 Central Ave,聽名字是Central Ave,也就是在Fremont市中心,就是在消防局隔壁,那個地方非常方便,有巴士站、有超市,也有幾間學校,治安也非常好。」

項目提供兩至四房單位供民眾選擇,售價根據家庭收入及所購置戶型有所不同,最低334,101元,最高535,801元。

Hughes說:「最主要這19個單位購買房屋,120%收入家庭都可以申請。」

申請家庭年收入限制方面,2人家庭不得超過107,250元,3人家庭不得超過120,650元,4人家庭不得超過134,050元。

感興趣的民眾如何申請?

Fremont市社區發展局房屋協調員Lynn Chen說:「可以上我們的網站,填寫表格寄送給Habitat for Humanity。」

申請截止日期為4月15日

