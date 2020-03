道指週二勁升2,113點 1933年來最大點數升幅

【KTSF 張麗月報導】

有消息指國會與白宮快將就刺激經濟救市方案達成協議,道瓊斯指數在消息帶動下週二勁升2,113點,為1933年以來最大的點數升幅。

由於市場樂觀期待國會很快會通過總值接近兩萬億元的刺激經濟救市計劃,華爾街股市週二全面反彈勁升,主要指數的升幅介乎8%至11%以上,其中道瓊斯狂升11%,是87年前經濟大蕭條以來升幅最大,也令道指重上兩萬點水平。

S&P 500也飆升超過9%,Nasdaq就上漲557點,升幅超過8%,重上7,400點水平。

不過今年至今,道指仍然下跌超過27%,Nasdaq就跌超過17%以上。

有投資策略專家表示,市場走勢似乎沒有實質的方向,但有部份投資者認為,過去幾星期,市場出現過分的拋售,就算在熊市都算是屬於超賣。

他認為,現時的金融市場,起碼短期來說,就好像「一條扯到盡的橡筋」,隨時會彈回,再加上國會提出的救市方案有進展,可助於支撐經濟,所以股市強力反彈。

救市方案也包括救助航空業,在肺炎疫情爆發期間,要停飛許多航線的各大航空公司的股價週二反彈勁升,好像Spirit、JetBlue和American航空,股價週二分別暴漲了3分之1以上,即是升幅超過35%,聯航飆升近26%,Delta和Alaska航空的股價也分別勁升超過兩成。

不過,有分析師提醒投資者,金融市場的波動遠遠未結束,只要來自華府或與疫情有關傳出負面消息,股市週二的升幅就可能很快會抹掉。

政治風險顧問公司Eurasia的創辦人認為,從擺脫疫情危機中來看,中國反彈的力度可能比美國更強勁,因為從最近的全球危機中分析,中國走出困境後,形勢比前更好,主要因為中國擁有全球大部份的醫療物資供應鏈,中國透過科技以及嚴密的監控,基本上可以控制得到本國疫情,並提供援助給歐洲和新興市場抗疫。

