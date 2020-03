國會對1.8萬億救市方案未有共識 料再多數天才拍板

【KTSF 張麗月報導】

面對疫情持續擴散,國會就1.8萬億元的刺激經濟救市方案仍未談妥,有可能拖延多幾天才拍板。

國會兩黨的參議員連日來繼續激烈辯論總值1.8萬億元的刺激經濟救市方案,但在民主黨人反對下,暫時的票數是49票對46票,未能湊夠所需的60票,方案週一下午在參議院第二次觸礁,雙方的談判陷入僵局。

消息指出,其中一個棘手的爭議點是5,000億元資金貸款給有財困的公司、州和地方政府,缺乏足夠的指引或監管,未能滿足民主黨人的要求。

民主黨人指責共和黨人處處將企業利益為優先,凌駕工人利益之上,民主黨人希望可以確保對大企業的救助必須令工人得益,民主黨人更贊成加強失業救濟。

共和黨人就反指,民主黨人故意阻撓方案的通過,參議院共和黨領袖麥康尼舉例說,民主黨人要求在方案裡面附加對太陽能和風力發電的稅務優惠,以及附加條款,強迫僱主給予工會有新的特別待遇,又規定航空公司遵從新的廢氣排放標準,麥康尼指這些條款根本與救市沒有關連,而是玩弄政治。

這個救市方案原本總值1萬億元,但不到幾天時間,已經激增幾乎一倍,凸顯出疫情不斷擴散,嚴重衝擊經濟。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。