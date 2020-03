【KTSF】

剛剛過去的週末,加州各地的海灘和公園都出現戶外活動的人潮,很多人並未照居家令規定,保持6呎社交距離。

加州州長紐森批評年輕人不遵守居家抗疫令,並指該限制社交距離措施,有可能持續兩到三個月。

紐森並下令從週二零時開始,多個州立公園及海灘的停車場關閉,北灣Sonoma縣則已經宣布,關閉縣內所有公園,以減緩疫情擴散。

