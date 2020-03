加州累計逾1,700人確診 18至49歲年齡群最多

【KTSF 古琳嘉報導】

根據加州衛生部週一通報的數據,目前全加州已經累計超過1,700宗病例,並有27人死亡,當局週一也將患者年齡統計方式做出更精確的調整。

加州衛生部週一通報,全加州累計有1,733確診案例,並有27人死亡,其中一名死者為非加州居民。

加州衛生部同時也將成人的年齡分類,從原先的18至64歲,改成細分為18至49歲,以及50至64歲兩個級別,以便更精確的區分患者年齡分布。

在官方通報的數據中,17歲以下有25宗,18至49歲有837宗,50至64歲有442宗,65歲以上有415宗,另有14宗年齡不詳。

截至週二下午兩點為止,加州一共為26,400人做了病毒檢測,其中14,000多宗已經完成,其餘12,000多宗仍在等待檢測結果。

加州獄政部門官員也通報,一名南加州洛杉磯縣的男性囚犯上週四身體不適,經檢驗後週日確診新冠肺炎,宣告加州監獄系統出現首宗個案。

州監獄的當局正在調查患者的接觸史,並對有潛在風險人士隔離。

另外,剛剛過去的週末加州各地的海灘和公園都出現戶外活動的人潮,像是南加州的這些海灘,很多人並未照居家令規定保持6呎距離。

州長紐森週末期間也批評年輕人,叫他們不要自私,不遵守居家抗疫令,希望大家該長大該警醒,因為這些行為影響到的是人的生命。

