【KTSF】

為了進一步減低新型肺炎病毒傳播的風險,灣區所有大橋從上星期五起,暫不接受以現金付過橋費。

加州運輸局Caltrans及灣區橋樑管理局,從上星期五午夜起不再設有人手收費櫃位,暫時不接受司機以現金支付過橋費。

使用FasTrak支付過橋費的司機不會受影響,沒有FasTrak帳戶的司機,在過橋時,車牌號碼會被拍下來,當局會郵寄帳單。

這些帳單會透過一個寫有”過橋費違規通知”的信封寄出,當局強調,市民不需要恐慌,司機只是需要支付所欠交的過橋費。

自居家隔離令發出後,雖然過橋的車流量大減,但過橋費沒有變,在繁忙時段過海灣大橋,過橋費仍然是7元

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。