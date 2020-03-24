Amazon宣布Prime Video兒童視頻開放給非訂戶觀看

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在新型肺炎疫情下，學校關閉，很多家長為要全日陪同子女讀書而煩惱，網購龍頭Amazon有見及此，宣布旗下的Prime Video，部分兒童視頻內容開放給非訂戶觀看。

目前Prime Video的視頻，只限Prime和Prime Video的訂戶觀看，但在疫情下，Amazon表示，只要你是Amazon用戶，就能觀看Prime Video的部份視頻，這項措施是全球性，開放的視頻會因應國家而有不同。

另外，Amazon旗下的Audible，也免費為兒童提供有聲電子書。

從上週六起，Audible免費為兒童提供一系列的有聲故事書，幫助兒童在家學習，有聲故事書分為學前、初級、中級、青少年、文學經典、民間童話6個類別，如簡愛、愛麗絲夢遊仙境等文學著作，而且有英文、西班牙文、法文、德文、日文及意大利文6種，不同國家語言可供選擇。

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