Amazon宣布Prime Video兒童視頻開放給非訂戶觀看

在新型肺炎疫情下,學校關閉,很多家長為要全日陪同子女讀書而煩惱,網購龍頭Amazon有見及此,宣布旗下的Prime Video,部分兒童視頻內容開放給非訂戶觀看。

目前Prime Video的視頻,只限Prime和Prime Video的訂戶觀看,但在疫情下,Amazon表示,只要你是Amazon用戶,就能觀看Prime Video的部份視頻,這項措施是全球性,開放的視頻會因應國家而有不同。

另外,Amazon旗下的Audible,也免費為兒童提供有聲電子書。

從上週六起,Audible免費為兒童提供一系列的有聲故事書,幫助兒童在家學習,有聲故事書分為學前、初級、中級、青少年、文學經典、民間童話6個類別,如簡愛、愛麗絲夢遊仙境等文學著作,而且有英文、西班牙文、法文、德文、日文及意大利文6種,不同國家語言可供選擇。

