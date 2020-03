【KTSF】

東灣Alameda縣公共衛生局週二宣布,縣內再有一人死於新型冠狀病毒。

縣衛生局沒有對第二名死者披露更多資料,而首名死者是一名患有慢性病的長者。

Alameda縣累計135宗確診個案,較週一多出23宗。

