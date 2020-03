武漢零新增個案遭質疑 官方稱數據客觀真實

【有線新聞】

武漢市連續5日確診數字「零增長」,但近日陸續出現質疑聲音,指多地仍有確診病人。

網上流傳通告顯示,麗水康城社區及玫瑰西園社區分別有新增病例,而一篇自稱湖北記者的文章《我最難忘的一天》亦在網上流傳,講述一名出院但再次有症狀的婆婆去求醫,但幾家醫院都不接收。

武漢市疫情防控指揮部週日凌晨回應,強調近日新增確診數據客觀真實,針對網上流傳的多項問題,經調查發現均非事實,稱玫瑰西園的兩例患者,都不是近日確診,非新增病例,而麗水康城社區的新增病例是「無症狀感染者」,根據國家的防控方案,不屬「確診」病例。

至於《我最難忘的一天》文章中提及的婆婆,當局稱她入院過程只是等候時間較久,無發現違規不收治及相互推諉問題,而且她的核酸檢測結果為陰性,並沒有「復陽」。

湖北衛健委亦表明「復陽」病例不會再重復上報,因為在首次確診時已報過。

《環球時報》總編輯胡錫進發表文章,要防止地方將守住「零增長」的壓力轉變成瞞報的動機,又稱有些人對瞞報有擔心,所有各地一旦出現新病例,要毫不猶豫地第一時間公布出來,否則會對官方信譽造成不可承受的打擊。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。