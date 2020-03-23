華爾街股市震盪未止 聯儲局理事警告失業率或升至30%

【KTSF 張麗月報導】

為了避免肺炎疫情擴散，紐約證交所週一開始取消在傳統的交易場所買賣，而是透過電子交易系統進行，雖然聯儲局頻頻出手救市，但由於國會的刺激經濟救市方案未談妥，令華爾街股市週一又出現震盪，主要指數繼續跌。

由於國會近兩萬億元的刺激經濟救市方案未談妥，拖累美股週一大幅波動，週日晚美股指數期貨就跌停板，到週一早上開市時也走跌，道瓊斯曾一度大跌近1,000點，其後跌幅收窄，收市時，道瓊斯下跌582點，跌幅超過3%，跌至18,000點水平，S&P 500也跌了接近3%，Nasdaq就微跌，跌至6,860點。

美元就繼續保持強勢，美匯指數升至102.46，1美元可以兌換111日元，兌澳洲元是1.716。

面對疫情對經濟的衝擊，聯儲局召開緊急會議商討對策，週一決定採取激進措施去支持企業債市場，以及推出直接貸款計劃，扶助合資格的中小型商業，詳情稍後公布，估計可以為小商業提供大約3,000億元新的融資。

聯儲局說，由於企業的融資市場繼續震盪，在量化寬鬆政策下，局方決定將會購買所需要數量的證券，以及擴大購買資產的規模，包括機構商業房貸做抵押的證券，即是購買無限量的債券，以及住宅和商業地產做抵押的證券。

聯儲局也推出計劃，直接購買合資格的企業債，以舒緩企業債，甚至ETF基金市場等，這兩項計劃將會持續到9月底。

其實聯儲局已經將利率降到零，以及投放超過1萬億元用來增加資金的流動，並且與全球的央行協調，以解決美元短缺的問題。

聯儲局週一在聲明中表示，當前景繼續存在極大不確定時，經濟將會面臨嚴重斷裂，因此公營和私營範疇必須採取激措施應對，以限制工作流失和收入減少，以及當這個疫情減退時，可以快速復元經濟。

另外，聯儲局St. Louis分局總裁James Bullard向媒體表示，如果肺炎疫情繼續擴散，美國失業率在未來幾個月可能飆升至30%，屆時情況比2008年金融海嘯期間更惡劣3倍。

他預測，全美的經濟增長GDP有可能出現前所未有大跌50%。

他又說，如果國會批准採取適當的救市行動，經濟很快會反彈，他指出，第三季可能是一個過渡性質的季度，然後跟著的6個月，國民開始增加消費，這些季度的反彈可能相當可觀。

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