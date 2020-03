華爾街股市震盪未止 聯儲局理事警告失業率或升至30%

【KTSF 張麗月報導】

為了避免肺炎疫情擴散,紐約證交所週一開始取消在傳統的交易場所買賣,而是透過電子交易系統進行,雖然聯儲局頻頻出手救市,但由於國會的刺激經濟救市方案未談妥,令華爾街股市週一又出現震盪,主要指數繼續跌。

由於國會近兩萬億元的刺激經濟救市方案未談妥,拖累美股週一大幅波動,週日晚美股指數期貨就跌停板,到週一早上開市時也走跌,道瓊斯曾一度大跌近1,000點,其後跌幅收窄,收市時,道瓊斯下跌582點,跌幅超過3%,跌至18,000點水平,S&P 500也跌了接近3%,Nasdaq就微跌,跌至6,860點。

美元就繼續保持強勢,美匯指數升至102.46,1美元可以兌換111日元,兌澳洲元是1.716。

面對疫情對經濟的衝擊,聯儲局召開緊急會議商討對策,週一決定採取激進措施去支持企業債市場,以及推出直接貸款計劃,扶助合資格的中小型商業,詳情稍後公布,估計可以為小商業提供大約3,000億元新的融資。

聯儲局說,由於企業的融資市場繼續震盪,在量化寬鬆政策下,局方決定將會購買所需要數量的證券,以及擴大購買資產的規模,包括機構商業房貸做抵押的證券,即是購買無限量的債券,以及住宅和商業地產做抵押的證券。

聯儲局也推出計劃,直接購買合資格的企業債,以舒緩企業債,甚至ETF基金市場等,這兩項計劃將會持續到9月底。

其實聯儲局已經將利率降到零,以及投放超過1萬億元用來增加資金的流動,並且與全球的央行協調,以解決美元短缺的問題。

聯儲局週一在聲明中表示,當前景繼續存在極大不確定時,經濟將會面臨嚴重斷裂,因此公營和私營範疇必須採取激措施應對,以限制工作流失和收入減少,以及當這個疫情減退時,可以快速復元經濟。

另外,聯儲局St. Louis分局總裁James Bullard向媒體表示,如果肺炎疫情繼續擴散,美國失業率在未來幾個月可能飆升至30%,屆時情況比2008年金融海嘯期間更惡劣3倍。

他預測,全美的經濟增長GDP有可能出現前所未有大跌50%。

他又說,如果國會批准採取適當的救市行動,經濟很快會反彈,他指出,第三季可能是一個過渡性質的季度,然後跟著的6個月,國民開始增加消費,這些季度的反彈可能相當可觀。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。