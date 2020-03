美國確診病例突破4萬 本週疫情將惡化

【KTSF 江良慧報導】

美國新型肺炎確診數字繼續飆升,至今已經突破4萬人,而且首次出現單日死亡個案超過100人,至今累計有超過500人死亡,美國醫務總監警告,本週疫情可能惡化,重申民眾應該留在家裡,居家抗疫。

面對疫情不斷擴散,美國醫務總監Jerome Adams發出嚴重警告:「我希望美國人明白…,這星期,疫情將會惡化。」

他說,好多人當居家抗疫是玩,年輕人照樣去海灘玩,其他人就在去首都華盛頓欣賞櫻花,有越來越多人到處走來走去,散播病毒。

Adams說:「目前每個人都必須採取正確步驟,就是留在家中。」

雖然白宮呼籲美國人要互相保持社交距離,美國確診病例大規模爆發,並預期會在未來日子繼續攀升,原因是有更多州和私人化驗所加入檢測病毒,當中最進取爭取加快檢測的紐約州,週一就通報有超過5,700宗新的確診個案,紐約州總確診個案已經突破2萬宗,佔全美總病例約一半,當中有超過150人死亡。

目前全國有12個州正實施或即將實施居家抗疫措施,限制居民如非必要都不得外出,保持社交距離,所有非必要商業也要關閉,餐廳只可以外賣或送餐上門,有超過1.2億人口受影響,換言之到星期三,全國有接近四成人口受到居家抗疫的禁令限制。

