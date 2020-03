【KTSF】

全國汽車協會(AAA)表示,全國平均油價預計會進一步下降,不過受到疫情影響,相信會越來越少人開車出遊。

根據全國資料顯示,全美19個州分的平均油價現正低於每加侖兩元,而全美每加侖的平均油價是2.5元。

AAA表示,這個價錢比去年同期的數字下降40美仙,對上一次油價降到這個水平,要數到2016年12月。

原油價格自3月9日起至今,每加侖已下跌63美仙,預計未來一到兩個月,油價還會進一步下降40到70美仙。

正常來說,這種跌幅會鼓勵消費者外遊,但受到疫情的影響,越來越多人失業,以及被逼居家隔離,因此,就算油價低消費者也沒有真正受惠。

