【有線新聞】

中國駐美大使崔天凱強調,一直認為「新型肺炎來自美軍」說法瘋狂。

崔天凱接受訪問時說,應交由科學家調查病毒源頭,而非由傳媒或外交官揣測。

被問到中國外交部發言人趙立堅早前指可能是由美軍把病毒帶到武漢,崔天凱囑記者問趙立堅,強調自己代表的是中國領導人與中國政府,並不代表任何個人。

記者再問究竟是趙立堅或他代表中國政府,崔天凱回答說「我是在美國的中國代表」。

對於特朗普總統連日以「中國病毒」稱呼這場疫症,崔天凱說,世衛替疫症命名時提過要避免污名化,希望各方遵守規則。

