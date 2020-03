特朗普稱曾與習近平談疫情 首位聯邦參議員確診

【有線新聞】

美國的病例總數突破3萬宗,是全球第3多,特朗普總統動員國民警衛軍協助抗疫,又透露與中國國家主席習近平談過疫情,並指自己對中國感到有點不快。

美國再有更多州分對民眾發出「居家令」,包括俄亥俄州及賓夕法尼亞州最大城市費城。

特朗普宣布,已動員國民警衛軍協助疫情最嚴重的三個州,即紐約州、華盛頓州及加州的抗疫工作,包括建設臨時醫療站,合共可提供約4千個床位。

特朗普說:「當我們繼續整編美國各項可用資源,以對抗中國病毒之際,我們深深感激全國、各州、各地的領袖,還有醫護和執法人員。」

他又透露,與習近平談及疫情,重申希望中國更早通報。

特朗普稱:「我對中國有點不高興,坦白跟你們說,即使我十分喜歡習主席,也十分尊敬和欣賞中國,但中國應預早告訴我們,我也問過他們是否可派人過去,但他們不想這樣,我想是因為顧及自尊。」

國會疫情繼續擴大,繼兩名眾議員後,共和黨的保羅成為首名感染病毒的參議員,導致另外多名議員要隔離觀察。

特朗普則表示,他支持安排這些議員遙距開會及投票。

