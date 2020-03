口罩短缺 特朗普建議醫護消毒口罩重用

【有線新聞】

美國成為全球確診個案第三多國家,逾26,000人染病、340多人死亡。全國近4分1人口須遵守「居家令」,多個州分醫療物資短缺,特朗普總統建議醫護人員消毒口罩重用。

美國確診數字每日急升,莫說呼吸機、病床,就連最基本防疫物資口罩開始不敷應用。

特朗普表示,訂購了數以億計口罩,國內不少私人企業增加醫療物資產量,無意引用《國防生產法》、介入市場,反而認為前線醫護要節省口罩。

特朗普:「何不消毒口罩?我們有品質極好的消毒液,愈來愈多人採用這方法,消毒口罩重用。」

同場的傳染病專家沒否定其說法,但提醒要參考疾控中心指引,了解哪款口罩能夠重用及具體做法。

特朗普繼續怪責中國沒及早通報,當地疫情持續擴散,紐約市監獄過去一週至少21名囚犯確診,是首次有在囚人士染病。

副總統彭斯因應幕僚確診,與太太一同接受檢測,證實沒感染。

再有州分限制民眾出行,新澤西與康涅狄格州頒令,如非必要,居民應盡量留在家中;連同加州、紐約與伊利諾伊州,「居家令」涵蓋全美近4分之1人口。

當地首個病毒快速檢測試劑取得食品藥物管理局許可,預料本周投入應用,45分鐘可知結果。

