口罩短缺 特朗普建議醫護消毒口罩重用

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美國成為全球確診個案第三多國家，逾26,000人染病、340多人死亡。全國近4分1人口須遵守「居家令」，多個州分醫療物資短缺，特朗普總統建議醫護人員消毒口罩重用。

美國確診數字每日急升，莫說呼吸機、病床，就連最基本防疫物資口罩開始不敷應用。

特朗普表示，訂購了數以億計口罩，國內不少私人企業增加醫療物資產量，無意引用《國防生產法》、介入市場，反而認為前線醫護要節省口罩。

特朗普：「何不消毒口罩？我們有品質極好的消毒液，愈來愈多人採用這方法，消毒口罩重用。」

同場的傳染病專家沒否定其說法，但提醒要參考疾控中心指引，了解哪款口罩能夠重用及具體做法。

特朗普繼續怪責中國沒及早通報，當地疫情持續擴散，紐約市監獄過去一週至少21名囚犯確診，是首次有在囚人士染病。

副總統彭斯因應幕僚確診，與太太一同接受檢測，證實沒感染。

再有州分限制民眾出行，新澤西與康涅狄格州頒令，如非必要，居民應盡量留在家中；連同加州、紐約與伊利諾伊州，「居家令」涵蓋全美近4分之1人口。

當地首個病毒快速檢測試劑取得食品藥物管理局許可，預料本周投入應用，45分鐘可知結果。

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