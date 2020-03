【KTSF】

加州州長紐森週日去信聯邦政府,申請加州進入重大災難狀態,幾個小時之後,特朗普總統批准有關申請,讓加州能獲得更多聯邦援助。

進入重大災難狀態後,加州將獲得聯邦的協助,獲得目前必須的醫療資源來抗疫,包括對受到疫情影響的個人幫助計劃,以減少因為疫情對經濟的衝擊,還包括在疫情之中的大眾護理和緊急援助、危機諮詢、災難法律服務、災難失業援助等等。

特朗普同時批准派遣海軍醫療船Mercy號到洛杉磯港協助抗疫,此前,特朗普已經批准俄勒岡州、紐約州和華盛頓州進入重大災難狀態。

