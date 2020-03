Sutter Health呼籲灣區民眾向前線醫護捐防護物資

【KTSF】

Sutter Health醫療機構週一呼籲灣區的民眾及商戶伸出援手,向旗下的前線醫護人員捐出醫療防護物資,另外,東灣Contra Costa縣已成立收集站,接收民眾捐出的醫療物資。

Sutter Health表示,旗下的醫院正在灣區治療數十名新型肺炎患者,在確診數字不斷上升下,Sutter Health預計醫療防護裝備將會出現短缺,包括N95口罩、手術用口罩、防護眼罩等。

有意捐贈的民眾,可以直接聯絡區內的Sutter Health醫療設施,查詢電話:(844) 987-6099。

另外,Contra Costa縣政府官員週一公布,已在縣內設立3個收集站,接收居民向醫護人員捐出的醫療物資。

可捐贈的物品包括眼罩;面罩;未開封的消毒紙巾;未開封的N95口罩、手術用口罩和醫生袍。

這3個地點分別位於Hercules市Linus Pauling Drive 151號;Pleasant Hill市Oak Park Blvd 1750;以及Antioch市Delta Fair Blvd. 4545號。

收集站將於週二起營運,開放時間是週一至週五早上10時至下午2時。

查詢詳情,可聯絡Contra Costa Health Services,電話:(844) 729-8410。

