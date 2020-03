聖荷西警方會向違反居家抗疫商戶發警示

【KTSF 歐志洲的報導】

加州實行居家抗疫令,當局如何執行這指令,還帶有一些含糊,聖荷西警方表示,民眾如果知道有人違反居家抗疫令,應該向警方舉報。

聖荷西警方透露,Santa Clara縣地檢處有部門處理違反居家抗疫令,並安排每天有16名警員執法。

這些警員將會在社區中找出在非必要行業中仍舊營運的商戶,向這些違反命令的商戶發出警示,目前已經有56間商戶,例如餐館、髮廊、花店和健身房等違反命令。

聖荷西警察局長Eddie Garcia說:「桌球館開門,是在開玩笑嗎?我不知道為什麼桌球館會想要在這個時候開門,我們先是教育,但是很快就會變成執法。」

當局表示,會先確保收到警告的商戶沒有繼續開門營業,對於再次違反指令的商戶,警方會針對商業執照方面和違反健康標準等開罰。

但Garcia也指出,聽到許多令人傷心的故事,一些商戶真的想開門做生意,否則面對結業的命運,但是Garcia說,指令的目標是要救人命。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。