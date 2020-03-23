聖荷西警方會向違反居家抗疫商戶發警示

【KTSF 歐志洲的報導】

加州實行居家抗疫令，當局如何執行這指令，還帶有一些含糊，聖荷西警方表示，民眾如果知道有人違反居家抗疫令，應該向警方舉報。

聖荷西警方透露，Santa Clara縣地檢處有部門處理違反居家抗疫令，並安排每天有16名警員執法。

這些警員將會在社區中找出在非必要行業中仍舊營運的商戶，向這些違反命令的商戶發出警示，目前已經有56間商戶，例如餐館、髮廊、花店和健身房等違反命令。

聖荷西警察局長Eddie Garcia說：「桌球館開門，是在開玩笑嗎？我不知道為什麼桌球館會想要在這個時候開門，我們先是教育，但是很快就會變成執法。」

當局表示，會先確保收到警告的商戶沒有繼續開門營業，對於再次違反指令的商戶，警方會針對商業執照方面和違反健康標準等開罰。

但Garcia也指出，聽到許多令人傷心的故事，一些商戶真的想開門做生意，否則面對結業的命運，但是Garcia說，指令的目標是要救人命。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。