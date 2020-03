傳言有人因違反居家抗疫令收罰單 執法當局回應（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

全加州目前實行居家抗疫令,違反指令屬於輕罪,但指令並不是禁止人們外出,目前有謠傳指有人收到罰單,舊金山緊急管理局證實,舊金山警察還沒有開出任何罰單。

舊金山緊急管理局表示,聽見有人在社交媒體傳播,有人因為在戶外沒有和別人保持6尺的社交距離,而接到數百元的罰單,當局表示,舊金山還沒有警員開出這樣的罰單。

舊金山緊急管理局外務特派專員林偉浩說:「我們的警隊是在做勸導和教育工作,但如果需要,就是要有許多人都不聽勸說的話,警隊是保留執法權的。」

林偉浩補充,自從市府宣布舊金山發出居家抗疫令之後,幾乎每半小時就有一通來自商家的電話,詢問自己能否繼續開門營業,舊金山緊急管理部的查詢電話是(415) 554-6131,商戶也可以打311詢問。

當局表示,居家抗疫令是要保護所有市民,盡量讓人避免染病。

林偉浩說:「因為我們不希望醫院有太多病人,和確保病床保留給最需要的人,我們也提醒長者,如果可以避免出門,或者在必要的情況,出去買菜,做運動,最好和親友幫他們去買東西或必須品。」

當局表示,民眾要是看到有人或商戶違反指令,可以打警方非緊急熱線:(415) 553-0123,或打311電話舉報。

