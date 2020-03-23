傳言有人因違反居家抗疫令收罰單 執法當局回應（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

全加州目前實行居家抗疫令，違反指令屬於輕罪，但指令並不是禁止人們外出，目前有謠傳指有人收到罰單，舊金山緊急管理局證實，舊金山警察還沒有開出任何罰單。

舊金山緊急管理局表示，聽見有人在社交媒體傳播，有人因為在戶外沒有和別人保持6尺的社交距離，而接到數百元的罰單，當局表示，舊金山還沒有警員開出這樣的罰單。

舊金山緊急管理局外務特派專員林偉浩說：「我們的警隊是在做勸導和教育工作，但如果需要，就是要有許多人都不聽勸說的話，警隊是保留執法權的。」

林偉浩補充，自從市府宣布舊金山發出居家抗疫令之後，幾乎每半小時就有一通來自商家的電話，詢問自己能否繼續開門營業，舊金山緊急管理部的查詢電話是(415) 554-6131，商戶也可以打311詢問。

當局表示，居家抗疫令是要保護所有市民，盡量讓人避免染病。

林偉浩說：「因為我們不希望醫院有太多病人，和確保病床保留給最需要的人，我們也提醒長者，如果可以避免出門，或者在必要的情況，出去買菜，做運動，最好和親友幫他們去買東西或必須品。」

當局表示，民眾要是看到有人或商戶違反指令，可以打警方非緊急熱線：(415) 553-0123，或打311電話舉報。

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