舊金山多地設臨時派發站 向有需要居民送食物包

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山及Marin食物庫為協助受到疫情影響而挨餓的人士,在市內不同地點開放臨時派發食物站,為有需要的人士免費提供食物。

舊金山及Marin食物庫週一早上在灣景區Opera House的停車場,設立臨時派發食物站,為大概500戶居民提供食物包。

裡面有新鮮蔬果、肉類、罐頭和米等食物,食物庫表示,開設臨時食物站,是為了幫助因為受疫情影響而失業和需要留在家中照顧小孩的人士以及長者,食物庫表示,需要義工的參與。

舊金山Marin食物庫項目總監Sean Brooks說:「這是艱難的時刻,然而有許多人願意出來,幫助我們準備食物包,以及在倉庫處理食物。」

食物庫強調,有充足的食物供應,目前只是需要因應疫情而調整派發食物的模式,包括確保義工之間,以及領取食物人士保持足夠的距離。

食物庫計劃本週每天在不同地點設立臨時派發食物站,領取食物的人士不需要預先登記,也不用出示身份證明。

根據食物庫提供的資料,以下是本週臨時派發食物的地點:

星期二早上9點至下午1點,Cesar Chavez小學

星期三早上9點至下午1點,James Denman初中,以及Rosa Parks小學

星期四早上9點至下午1點,Francisco初中 、Mission高中,以及Bessie Carmichael初中

星期五早上9點至下午1點,Lincoln高中

星期五早上11點至下午3點,位於Raymond街50號的訪谷亞裔家援服務處分部

食物庫表示,臨時派發地點可能會有變,大家前往之前最好到食物庫網站查詢,網址是http://sfmfoodbank.org。

