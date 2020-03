【KTSF】

在舊金山週日新增24宗確診個案,增至108宗,突破100宗之餘,亦破了單日最多確診的紀錄。

舊金山加大週一開始分別在舊金山及東灣奧克蘭(屋崙)兩間醫院接受民眾捐出沒有使用過的醫療裝備。

東灣Alameda縣的確診個案亦大幅上升,新增55宗案例,累計感染最少100宗。

Contra Costa縣新增15宗,增加至61宗,死亡個案維持在一宗。

San Mateo縣新增7宗確診個案,累計感染達117宗,暫時有一人死亡。

因有很多民眾週末時前往公園和海灘,為避免增加新型肺炎病毒傳播的風險,Marin縣衛生官員下令閉關該縣的公園,限制車輛進入,市民仍然可以踩單車或步行,進入家裡附近的公園和步行徑。

