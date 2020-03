【KTSF】

南灣Santa Clara縣公佈週六再多兩宗死亡個案,該縣累計死亡個案達10宗,北灣Napa縣則出現首兩宗確診個案。

根據縣衛生部門的消息,兩名死亡患者都是女性,分別60幾和40幾歲,當局沒有披露更多資料。

Santa Clara縣週日新增39宗確診個案,累計總數達302宗,仍然是全灣區最多。

北灣Napa縣週日出現首兩宗新型肺炎確診病例,當地衛生局表示,確診者正自我隔離,而密切接觸者也要隔離至少14天。

局方指,這兩宗確診個案並沒有關聯,代表新型肺炎病毒其實一直在當地社區中,因此Napa縣上週已經下達居家防疫令,希望民眾確實遵守,盡量降低病毒在社區傳播的風險。

