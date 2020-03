PG&E就Camp山火承認84項誤殺罪

【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)週一宣布,針對2018年北加州Butte縣發生的Camp山火,PG&E將會承認84項誤殺罪和一項非法引發山火罪。

PG&E在聲明中表示,該公司將會繳付400萬元罰款,當中包括Butte縣地檢官進行刑事調查所招致的開支,根據和解協議,PG&E沒有人將會因為這場山火而判刑入獄。

Camp山火共造成85人死亡,燒毀18,804幢建築物。

PG&E行政總裁Bill Johnson說,PG&E上下對這宗悲劇都深感歉疚,山火爆發後,該公司一直與Butte縣的居民和官員合作,協助Paradise小鎮復原和重建,這項工作到了今天仍在進行中,PG&E希望藉著這項認罪協議及重建的工作,能協助受災社區向前踏步。

PG&E表示,早前已與2015年、2017年和2018年多場山火的受害人,達成總額達255億元和解,當中包括向提出索償的Camp山火受害人作出賠償,以及向Butte縣各相關機構退還處理山火的經費。

PG&E的和解和認罪協議仍有待Butte縣高等法院和聯邦破產法庭通過,PG&E表示,該公司仍在等待破產法庭通過其重組計劃,之後才能向受害人支付賠償。

