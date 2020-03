加州州長敦促年輕人恪守居家抗疫令

【KTSF 陳嘉琪報導】

加州州長紐森宣布投放超過4,200萬,來補給現時醫療系統的不足,他同時亦嚴厲譴責那些不嚴格遵守居家隔離令的人,特別是年輕人,紐森促請他們不要自私,是時候要成長。

紐森在記者會上促請所有加州居民,要嚴格遵守居家命令,做一個好的鄰居及市民,他嚴辭警告一些年輕人不要成群結隊外出。

紐森指,那些仍在海灘上玩樂的年輕人,認為這是開派對的時間,這些人是時候長大及醒覺,因為疫情不只會影響到年長的人,年輕人不自覺的話,是會將病毒帶到長者身上,對他們的生命構成威脅,促請年輕人不要自私。

紐森亦宣布,將撥出4200萬去補給現時醫療系統的不足,其中3,000萬用來租位於LA的醫療中心,及Daly City的Seton醫療中心,租約為期3個月。

Seton醫療中心會增加服務,照顧多120名確診病人,這筆撥款最快將於星期三開始。

紐森亦提到,加州現時需要至少19,500張床位,去應付不斷增加的確診個案,他正與酒店業商討,看看他們能否提供協助。

