洛杉磯紐約市衛生部門指無須為所有病人做新型肺炎測試

【KTSF 馮政浩報導】

國立過敏症與傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生週六表示，並非每個美國人都需要做測試，紐約市和洛杉磯市的衛生部門叫醫生盡量避免幫病人做測試，Fauci解釋當你前去測試時，你就要不得不佔用口罩和保護衣。

醫護人員都作出警告，指現時醫療物資開始耗盡，又有醫護表示，覺得他們很孤立無援。

白宮新型肺炎專責組就表示，已經準備好充足的抗疫物資供應，副總統彭斯表示，預留了上億個N95口罩，分發給全州的衛生部門。

特朗普總統週六再叫人提高警覺抗疫，留在家中，救人一命，全國都要作出犧牲，又再形容新型肺炎是「隱形敵人」，目前全國大約有兩成人口進行居家抗疫，即是大約7,500萬人，在加州、康涅狄格州、伊利諾伊州、紐約州實施只准「必要員工」親身上班。

另外，早前有一名為副總統彭斯工作的員工確診，彭斯指他和他的妻子會進行檢測。

新冠肺炎陰影籠罩之下，坐飛機的人數明顯減少，根據運輸保安局（TSA）的統計，星期五單日少了約200萬人。

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