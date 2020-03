洛杉磯紐約市衛生部門指無須為所有病人做新型肺炎測試

【KTSF 馮政浩報導】

國立過敏症與傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生週六表示,並非每個美國人都需要做測試,紐約市和洛杉磯市的衛生部門叫醫生盡量避免幫病人做測試,Fauci解釋當你前去測試時,你就要不得不佔用口罩和保護衣。

醫護人員都作出警告,指現時醫療物資開始耗盡,又有醫護表示,覺得他們很孤立無援。

白宮新型肺炎專責組就表示,已經準備好充足的抗疫物資供應,副總統彭斯表示,預留了上億個N95口罩,分發給全州的衛生部門。

特朗普總統週六再叫人提高警覺抗疫,留在家中,救人一命,全國都要作出犧牲,又再形容新型肺炎是「隱形敵人」,目前全國大約有兩成人口進行居家抗疫,即是大約7,500萬人,在加州、康涅狄格州、伊利諾伊州、紐約州實施只准「必要員工」親身上班。

另外,早前有一名為副總統彭斯工作的員工確診,彭斯指他和他的妻子會進行檢測。

新冠肺炎陰影籠罩之下,坐飛機的人數明顯減少,根據運輸保安局(TSA)的統計,星期五單日少了約200萬人。

