加州公校防疫停課 孩子該做些甚麼（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森日前宣布，加州學校有可能到暑假結束前都不會復課，讓很多家長十分困擾，這段時間孩子都在做些甚麼呢？

大部分的中小學停課已經將近一星期，除了遠距學習，您家的小孩在做時麼呢？

平常很多華裔父母都把孩子的課程排滿滿，下課後還去才藝班、安親班補習班，現在可以利用這個機會，讓小孩參與家務。

心理教育學博士王智玫說：「孩子長大，你需要希望他成為一個獨立自主的人，他碰到事情會有獨立思考的能力，可是我們從小把他們排得滿滿的，他們是沒有這個能力的。」

現在全加州進入居家抗疫模式，在家待一整天也會悶出病來。

高中生Brendon說：「我爸媽要我待在家，我要睡覺、學習，我還想藉機會出去活動一下，因為被關在家裡太久。」

有家長已經抱怨，全家不能外出用餐後，一星期的乾糧3天就吃完，擔心疫情過後全家都發福，所以這個時候，也是跟小孩一起運動的好機會，也算是完成每天的體育課。

此外，由於學校關門，許多中文學校也停課，家長在家裡也要讓小孩繼續學習中文。

衛生專家警告，對抗疫情要有長期抗戰準備，日前州長紐森宣布，加州人要有心理準備，學校可能會到暑假結束前都不會復課，這項宣布對許多家長來說有如晴天霹靂，就連小孩也受不了。

小學生Maya說：「（如果學校一直不開，你開心嗎？）不開心，因為我喜歡上學。」

因為疫情改變中中了工作、學習、生活型態，打亂每個人的生活步調，專家說，耐心並持守積極態度，就不必懼怕任何困境。

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