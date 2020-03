加州公校防疫停課 孩子該做些甚麼（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州州長紐森日前宣布,加州學校有可能到暑假結束前都不會復課,讓很多家長十分困擾,這段時間孩子都在做些甚麼呢?

大部分的中小學停課已經將近一星期,除了遠距學習,您家的小孩在做時麼呢?

平常很多華裔父母都把孩子的課程排滿滿,下課後還去才藝班、安親班補習班,現在可以利用這個機會,讓小孩參與家務。

心理教育學博士王智玫說:「孩子長大,你需要希望他成為一個獨立自主的人,他碰到事情會有獨立思考的能力,可是我們從小把他們排得滿滿的,他們是沒有這個能力的。」

現在全加州進入居家抗疫模式,在家待一整天也會悶出病來。

高中生Brendon說:「我爸媽要我待在家,我要睡覺、學習,我還想藉機會出去活動一下,因為被關在家裡太久。」

有家長已經抱怨,全家不能外出用餐後,一星期的乾糧3天就吃完,擔心疫情過後全家都發福,所以這個時候,也是跟小孩一起運動的好機會,也算是完成每天的體育課。

此外,由於學校關門,許多中文學校也停課,家長在家裡也要讓小孩繼續學習中文。

衛生專家警告,對抗疫情要有長期抗戰準備,日前州長紐森宣布,加州人要有心理準備,學校可能會到暑假結束前都不會復課,這項宣布對許多家長來說有如晴天霹靂,就連小孩也受不了。

小學生Maya說:「(如果學校一直不開,你開心嗎?)不開心,因為我喜歡上學。」

因為疫情改變中中了工作、學習、生活型態,打亂每個人的生活步調,專家說,耐心並持守積極態度,就不必懼怕任何困境。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。