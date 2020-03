國際奧委會指不排除東京奧運延期舉行

【有線新聞】

東京奧運是否如期舉行,4星期內有定案,國際奧委會表示,正與持份者商討不同方案,押後賽事是選項之一,但絕不考慮取消,日本首相安倍晉三稱,如不能完整舉辦奧運,延期無可避免。

新型肺炎大流行,東京奧運能否、應否如期7月下旬舉行,備受全球注目。

國際奧委會發聲明,表示正與東道主日本、各國體育官員、贊助商等磋商可行方案,或稍作調整、讓賽事如期舉行,也不排除押後,預料四星期內有定論。

主席巴赫致函運動員,表明絕不考慮取消賽事,他解釋為何不能立刻「一錘定音」,指沒人能預測疫情何時結束,現在下決定言之尚早,即使決定延期,也不能即時定下新日子,取決於疫情進展、場館檔期與賽程安排等因素,分析認為或數月至兩年不等,最大機會是順延一年。

日本首相安倍晉三與國際奧委會取態一致,可以押後,但絕不取消,他說:「國際奧委會的判斷,與我提出以完整模式舉行的方針一致,假如難以做到,會以運動員為優先,相信不得不延期。」

國際奧委會終於採取行動,各國似乎不大受落,加拿大表明除非延期一年,否則不會派隊參賽,是首次有國家表態拒絕參加。

澳洲則相信奧運很大機會要順延,要求運動員備戰明年參賽。

