國際奧委會指不排除東京奧運延期舉行

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東京奧運是否如期舉行，4星期內有定案，國際奧委會表示，正與持份者商討不同方案，押後賽事是選項之一，但絕不考慮取消，日本首相安倍晉三稱，如不能完整舉辦奧運，延期無可避免。

新型肺炎大流行，東京奧運能否、應否如期7月下旬舉行，備受全球注目。

國際奧委會發聲明，表示正與東道主日本、各國體育官員、贊助商等磋商可行方案，或稍作調整、讓賽事如期舉行，也不排除押後，預料四星期內有定論。

主席巴赫致函運動員，表明絕不考慮取消賽事，他解釋為何不能立刻「一錘定音」，指沒人能預測疫情何時結束，現在下決定言之尚早，即使決定延期，也不能即時定下新日子，取決於疫情進展、場館檔期與賽程安排等因素，分析認為或數月至兩年不等，最大機會是順延一年。

日本首相安倍晉三與國際奧委會取態一致，可以押後，但絕不取消，他說：「國際奧委會的判斷，與我提出以完整模式舉行的方針一致，假如難以做到，會以運動員為優先，相信不得不延期。」

國際奧委會終於採取行動，各國似乎不大受落，加拿大表明除非延期一年，否則不會派隊參賽，是首次有國家表態拒絕參加。

澳洲則相信奧運很大機會要順延，要求運動員備戰明年參賽。

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