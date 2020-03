Hayward市設新型肺炎病毒檢測中心 最快6小時有結果

【KTSF】

東灣Hayward市週一起將會開設市內首個新型肺炎病毒檢測中心,讓有病徵的人、救護員及醫護人員檢測病毒。

檢測中心位於當地一個消防局,地址是Huntwood Ave 28270號,每天可以進行多達370個測試,最快6小時或翌日有結果。

市府發言人Chuck Finnie說,測試是為已有病徵的人士,以及最近可能曾接觸確診病患的前線執法人員和醫護人員而設,希望能減輕醫院急症室處理測試的工作。

Finnie表示,市府不希望無病徵的民眾,單單因為懷疑或擔心自己染病而去做測試,因為測試過程其實會做成不適,包括要從鼻腔和喉嚨取樣本。

Hayward市的檢測中心會由消防局派醫護人手經營,開放時間是每日早上9時至下午6時,居住在任何地方或移民身分的人都可前往接受測試,而且無須醫生轉介。

前往測試的人士,首先要接受病徵篩檢,例如有否發燒、咳嗽、氣促,或其他呼吸道疾病,如果沒有病徵,該類人士會被要求離開,否則會被指示到檢測站抽取樣本。

檢測中心是與Menlo Park一間名叫Avellino Lab USA Inc.的基因治療中心合作經營,經費由Hayward市府承擔,市府希望最終會獲縣政府或州政府退回款項。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。