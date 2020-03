【有線財經】

聯邦儲備局表示,將啟動一系列措施,令市場在疫情後,更有效運作,包括不限量購買資產。

聯儲局本週每天將購買750億美元國債,和500億美元按揭抵押證券,每日和定期回購利率報價會重設為零,另外為企業債券提供兩個流動工具,便利發行新債和貸款,以及維持未到期企業債二級市場便利。

聯儲局表示,為確保市場運行和貨幣政策傳導,將不限量、按需要購買國債和MBS,亦會推出針對主要華爾街道業務的3,000億美元貸款計劃。

