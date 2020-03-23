疫情下被迫在家工作 心理專家指是彌補親子關係好時機（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

受到新冠病毒疫情影響，大部分的員工都已經在家工作，對於平常忙著賺錢，沒時間跟小孩相處的爸爸，現在正是彌補過去缺乏跟孩子相處時間的機會。

在家上班、遠距學習，現在很多家庭出現這樣情況，各自找一個安靜的地方工作，如果房間不夠，有人乾脆鎖在廁所遠離雜音，許多人在社交媒體分享有趣的新型家庭生活模式，緩和不少疫情的緊張情緒，不過不少家長表示，中小學的學習並沒有減少，很多父母還是需要陪讀。

心理教育學博士王智玫說：「我知道有人不愛陪孩子，可是我覺得爸爸媽媽先把自己放一個心態說，其實你先讓自己覺得，陪孩子是一件很快樂的事，你才會做得好，我們都說你只要把開心的事，就會做好，如果你一直覺得這是一個家事，這是我的責任，你不會做得好。」

過去幾年，矽谷經濟繁榮，很多爸爸工作早出晚歸，三餐都在公司解決，現在在家工作，跟小孩相處時間也多了。

王智玫說：「你可能把他想成過去10年8年，可能我兒子講第一句話，我不在身邊，我的女兒走第一步，我可能也不在身邊，這些都是爸爸的缺憾，這些大部分都是媽媽看到的，這個時候利用時間，好好回頭看你的孩子，跟他量量高度，不要量長度，有些事這個時候全家可以一起做。」

全家人在未來一個月要關在一間房子，沒有爭吵是不可能的，王智玫說，千萬不要做出傷害彼此的事。

王智玫說：「我從來不覺得生活中是沒有爭吵的，對我來講生活中的爭吵是有需要的，只是說你如何不要讓這個爭吵變成很傷害的事，因為現在的狀態，你受傷的時候沒地方跑。」

疫情讓全球人體驗遠離社交，親近家人的新生活，生命脆弱，事事無常，現在要做得就是珍惜彼此，愛護家人。

王智玫說：「全世界你最在乎是誰，家人嘛，現在已經是全球大爆發，我們能做的，我們小老百姓能做的，就是把家人顧好，如果家裡周圍的這幾隻小狗小貓（小孩），健健康康快快樂樂，這就是我對社會最大的貢獻。」

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