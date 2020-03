疫情下被迫在家工作 心理專家指是彌補親子關係好時機（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

受到新冠病毒疫情影響,大部分的員工都已經在家工作,對於平常忙著賺錢,沒時間跟小孩相處的爸爸,現在正是彌補過去缺乏跟孩子相處時間的機會。

在家上班、遠距學習,現在很多家庭出現這樣情況,各自找一個安靜的地方工作,如果房間不夠,有人乾脆鎖在廁所遠離雜音,許多人在社交媒體分享有趣的新型家庭生活模式,緩和不少疫情的緊張情緒,不過不少家長表示,中小學的學習並沒有減少,很多父母還是需要陪讀。

心理教育學博士王智玫說:「我知道有人不愛陪孩子,可是我覺得爸爸媽媽先把自己放一個心態說,其實你先讓自己覺得,陪孩子是一件很快樂的事,你才會做得好,我們都說你只要把開心的事,就會做好,如果你一直覺得這是一個家事,這是我的責任,你不會做得好。」

過去幾年,矽谷經濟繁榮,很多爸爸工作早出晚歸,三餐都在公司解決,現在在家工作,跟小孩相處時間也多了。

王智玫說:「你可能把他想成過去10年8年,可能我兒子講第一句話,我不在身邊,我的女兒走第一步,我可能也不在身邊,這些都是爸爸的缺憾,這些大部分都是媽媽看到的,這個時候利用時間,好好回頭看你的孩子,跟他量量高度,不要量長度,有些事這個時候全家可以一起做。」

全家人在未來一個月要關在一間房子,沒有爭吵是不可能的,王智玫說,千萬不要做出傷害彼此的事。

王智玫說:「我從來不覺得生活中是沒有爭吵的,對我來講生活中的爭吵是有需要的,只是說你如何不要讓這個爭吵變成很傷害的事,因為現在的狀態,你受傷的時候沒地方跑。」

疫情讓全球人體驗遠離社交,親近家人的新生活,生命脆弱,事事無常,現在要做得就是珍惜彼此,愛護家人。

王智玫說:「全世界你最在乎是誰,家人嘛,現在已經是全球大爆發,我們能做的,我們小老百姓能做的,就是把家人顧好,如果家裡周圍的這幾隻小狗小貓(小孩),健健康康快快樂樂,這就是我對社會最大的貢獻。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。