確診病例急升 美國防疫措施出了什麼問題（視頻）

有傳染病學家認為,現時見到的新型肺炎確診個案只是冰山一角,究竟美國的防疫措施是否出了問題?

灣區的新型肺炎確診個案不斷增加,舊金山加大傳染病學專家Peter Chin-Hong認為,這只是冰山一角。

Chin-Hong說:「因為我們不知道誰受到感染,未能將他們隔離,由於我們不知道誰已被傳染,我們只是看到病情嚴重的個案,我認為在深切治療部的個案,只是需要入院的少數人,很多人預計確診個案很快會破千。」

他說由感染到病發約要兩星期,意大利的情況就是這樣,類似的情況也可能會在這裡發生,因此敦促大家在未來兩週要份外小心。

美國的醫療很先進,為什麼會出現這樣的社區爆發?Chin-Hong認為有兩個主要原因,首先是病毒檢測嚴重不足。

Chin-Hong說:「我們在醫院裡,把檢測盒視如黃金般使用,因為檢測盒數量不足,只可以優先在極疑似的個案使用,但研究顯示,你不知道誰已受感染,所以很荒謬,只為有咳嗽、呼吸困難的病人做病毒檢測,而非所有人。」

另一個防疫問題是,缺乏中央統籌及協調機制,他說台灣在這方面做得很好,由中央流行疫情指揮中心統籌指揮、協調及調度當地相關防疫醫療資源,美國則很不同。

Chin-Hong說:「在美國,地區各自做事,因為缺乏協調,很難想像這樣可以控制疫情。」

目前歐洲成為全球疫情中心,美國加強歐洲入境管制,上週末很多人從歐洲趕返美國,導致多個機場大排長龍,有入境旅客在擠迫的環境下,等候6小時進行健康檢疫,更擔心會因此感染新型肺炎。

不過兩日後,特朗普總統讚賞國土安全部做得好。

特朗普說:「機場的檢疫工作做得很好,他們篩檢了數以千計的人。」

不過有專家看到這些旅客迫爆機場的畫面,就非常擔心疫情擴散。

Chin-Hong說:「他們返美在芝加哥、華盛頓轉機,在那裡6小時等候篩檢,然後分別前往其他城市,這令我很害怕和非常擔心。」

