【KTSF】

舊金山華埠光天化日下發生企圖搶劫案,警方拘捕了一名未成年少年。

舊金山警方表示,上週四中午12點幾收到企圖搶劫案的報告,現場是Clay街夾天后廟街。

警方指出,一名30多歲的女事主表示,當她打算在Clay街過馬路時,一名男子從後面想搶走她的手袋,女事主沒有讓賊人得手。

警方後來找到賊人和他的汽車,警方拘捕了一名16歲少年,他面對搶劫、串謀和少年犯罪等罪名。

警方呼籲目擊案件人士提供資料,匿名報案熱線:(415) 575—4444。

