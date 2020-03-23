餐飲業陷寒冬 中半島民選官員鼓勵民眾買外賣（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

疫情重創餐飲業，為支持本地小商業，中半島San Mateo縣市地方官員共同呼籲民眾，可以購買外賣支持餐飲業者。

San Mateo縣議員David Canepa週五在Daly City Westlake社區的西餐廳Original Joe’s召開記者會，因為這是他經常光顧的餐廳，也因為現在餐飲業大受疫情衝擊。

Canepa說：「食物是必要的，讓我再說一次，食物是必要的，我們知道，我們報導民眾囤積食品，雜貨店排長隊，你要等幾個小時，但是我們必須確保我們支持小商業。」

由於州和地方政府都下令民居家抗疫，並且保持至少6呎的社交距離，許多餐廳因此不得不暫停營業，或只做外賣生意，為支持餐飲業者，官員們都呼籲支持餐廳外賣生意。

Daly City副市長Juslyn C. Manalo說：「支持本地商業，買外賣，或是你能買禮物卡支持他們。」

Westlake的Original Joe’s意大利餐廳已有60多年歷史，餐廳面積很大，而且有很多老顧客和常客，但受疫情影響，現在只能透過外賣維持生計。

Original Joe’s餐廳老闆John Dugan說：「我認為在此階段，我們會盡一切努力堅守社交距離，不斷清潔，保證我們的食物清潔，有效率的外賣給顧客。」

San Mateo縣議會計劃在下星期二的例會上討論撥款300萬元，援助縣內的小商業。

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