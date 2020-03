餐飲業陷寒冬 中半島民選官員鼓勵民眾買外賣（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

疫情重創餐飲業,為支持本地小商業,中半島San Mateo縣市地方官員共同呼籲民眾,可以購買外賣支持餐飲業者。

San Mateo縣議員David Canepa週五在Daly City Westlake社區的西餐廳Original Joe’s召開記者會,因為這是他經常光顧的餐廳,也因為現在餐飲業大受疫情衝擊。

Canepa說:「食物是必要的,讓我再說一次,食物是必要的,我們知道,我們報導民眾囤積食品,雜貨店排長隊,你要等幾個小時,但是我們必須確保我們支持小商業。」

由於州和地方政府都下令民居家抗疫,並且保持至少6呎的社交距離,許多餐廳因此不得不暫停營業,或只做外賣生意,為支持餐飲業者,官員們都呼籲支持餐廳外賣生意。

Daly City副市長Juslyn C. Manalo說:「支持本地商業,買外賣,或是你能買禮物卡支持他們。」

Westlake的Original Joe’s意大利餐廳已有60多年歷史,餐廳面積很大,而且有很多老顧客和常客,但受疫情影響,現在只能透過外賣維持生計。

Original Joe’s餐廳老闆John Dugan說:「我認為在此階段,我們會盡一切努力堅守社交距離,不斷清潔,保證我們的食物清潔,有效率的外賣給顧客。」

San Mateo縣議會計劃在下星期二的例會上討論撥款300萬元,援助縣內的小商業。

