【KTSF】

東灣Alameda縣公共衛生局週一表示,縣內出現首宗新型肺炎死亡個案。

縣衛生局表示,死者是一名長者,是長期病患,需要入院治療。

死者確診前並沒有外遊,也沒有接觸確診病人,因此很大可能是社區感染。

截至週一,Alameda縣累計112宗個案,當中有社區感染的跡象。

當局呼籲民眾遵守現行的居家抗疫令,與他人保持社交距離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。