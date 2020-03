影評：《緬因姊妹》帶整潔的懸疑

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

緬因州一個小鎮,一對姊妹在母親去世之後,如何捲入小鎮中的數起命案和揭露其中的秘密?

緬因州一個捕魚小鎮,姊妹Priscilla 和Mary Beth 在母親死後背負債務。妹妹在喪禮之後,在酒吧借酒消愁,和一名男子搭訕。原本要發生的一夜情,陰差陽錯演變成一起命案,而姐姐也捲入掩蓋事實。妹妹重返被殺男子家中,卻也發現一大筆現金。於此同時,警員在海面發現浮屍,向姊姊Priscilla 借船。但是屍體並不屬於被殺男子,而是一名妓女。之後,警員的調查和小鎮中一個妓院老闆娘,甚至包括三位中年大媽,都和這兩起命案有關。每個人開口都有些許謊言,維護自己的利益之下,小鎮和兩姊妹的下場將是如何?

這是兩位美國女編劇兼導演 Bridget Savage Cole 和Danielle Krudy 的處女作。電影帶有濃烈的懸疑感,在新英格蘭的白色世界中,帶有美國另外一對導演兄弟Coen Brothers 1996年的經典作品 《冰風暴 Fargo》的影子。節奏和視感都有很好的掌握。懸疑中的蜘蛛網也帶出小鎮中人們命運相互交錯,這也讓觀眾感受到加入越來越多的疑點其中的有趣,增加了觀眾的參與感。

美中不足的是,隨著劇情的發展,大家關心的兩姊妹卻似乎和觀眾距離拉遠。結尾雖然完整化,卻帶有過為整潔的感覺。但還是帶有一種莫名的缺少了什麼東西的感受。

《緬因姊妹 Blow the Man Down》帶大家一起揭開海邊雪地的一個謎。滿分五分中得四分,值得強力推薦。觀眾可以透過Amazon Prime 串流平台,觀賞這部懸疑片。

電影網頁:https://www.amazon.com/dp/B084H345V9/?ref=dvm_us_dl_sl_go_ast_20BD|c_426759838250_m_VdPeWuew-dc_s__&gclid=Cj0KCQjw9tbzBRDVARIsAMBplx9OaHXvmZsL-8U6OOnS-Z56TwqkcBey1t24CTSDD1VzsdJM6MezIN8aAp3wEALw_wcB

“Blow the Man Down” is a delicious murder mystery set in Maine

“Screening Room” reviews “Blow the Man Down”

Rating: 4 out of 5 stars.

