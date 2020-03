美國新型肺炎確診個案突破13萬宗 特朗普續怪罪中國

【KTSF 江良慧報導】

隨著新型肺炎疫情蔓延和有更多人進行檢測,全國的確診數字在週四突破13,000宗,遍及全國50個州、哥倫比亞特區和波多黎各,當中至少176人死亡,特朗普總統就繼續把新型肺炎大流行的責任歸咎中國。

特朗普週四再次強調,中國要為新型肺炎在美國全國大流行而負責,他說因為中國沒有在疫情爆發初期,儘早外界透露更全面的資料,令全球目前要付出沉重代價。

特朗普說:「病毒本來可截住,就在它所來自的中國,若我們知道,若他們知道,但現在全球幾乎都感染了這恐怖的病毒。」

他認為,如果中國在疫情最初爆發時,就全面公開有關資料,美國官員就可以更快作出反應。

特朗普在兩個月前還在稱讚中國對新型肺炎的反應,說中國很努力去控制疫情,還在推文中說,美國非常感激他們的努力和透明度。

不過特朗普近日就改變態度,多次將新冠狀病毒稱為中國病毒,有人拍攝到他週四記者會上的講稿,可以看到有類似特朗普的筆跡,把原文冠狀病毒的冠狀字眼刪除,改為用手寫的中國字眼。

特朗普稱,新型肺炎為中國病毒,惹來中方官員猛烈評擊。

特朗普週三在記者會上就為自己的講法辯護:「這根本不是種族歧視,它來自中國。」

週四他也指責主流新聞媒體在新型肺炎的報導上偏袒中國。

當時記者問特朗普,為何美國在新冠狀病毒開始散播時,沒有準備好更多檢測,特朗普就說已經準備好,只是沒有準備到媒體對政府他們不公平。

特朗普說:「媒體沒有公平對待我們,我告訴你我們準備有多好,我下令禁止中國人入境,在其他人想到之前。」

特朗普說,若非他一早禁止中國人入境,就有數以萬計的中國人到美國,情況可能嚴重到無法想像,會有更多人死亡,而他是第一個禁止中國人入境的,其他國家之後也仿效,媒體明知道但卻不如實報導。

