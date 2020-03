特朗普批中國打壓揭露疫情醫生令全球付出代價

【有線新聞】

美國對全球發出最高級別的旅遊警示,建議國民不要出境,原定在大衛營舉行的七國集團峰會,改為視像會議。

美國兩日之間確診新型肺炎人數多了一倍,增至超過13,000人染病,當局指是與擴大檢測,每日有數以萬計的人接受檢測有關。

疾控中心最新報告指,美國的住院患者中,三成八是介乎20歲至54歲的青壯年人口。

特朗普總統批評中國打壓揭露疫情的醫生及記者,令全球各國付出代價。

特朗普表示:「如我們早幾個月知道疫情,情況會好很多,可能會受控於中國開始爆發的一個範圍內,當然世界為中國的作為付出了重大代價,為中國不讓真相揭露付出重大代價。人人都知道,我們全都知道是這樣。至於是否相信他們現在公開的東西,我希望是真的,誰知道?但我希望是真的。」

國務院對全球發出最高的第4級外遊警示,建議國民不要外遊,身處外地的話應盡快回國。

原定6月在大衛營舉行的七國集團峰會也改為視像會議,以便各國領袖專心應對疫情。

特朗普指示食品及藥物管理局測試兩款醫治瘧疾及類風濕關節炎的藥物,是否有效醫治新型肺炎,並聲稱隨時可處方給病人。藥管局強調不能令公眾有錯誤期望,有責任確保藥物對病人安全,療效仍有待測試。

